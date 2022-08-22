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Казахстанская актриса попала в трудовое рабство в Лаосе

Казахстанская актриса Анель Бермаганбетова заявила, что попала в трудовое рабство в Лаосе

Фото: @anel.bermaganbet

Казахстанская актриса Анель Бермаганбетова рассказала, что попала в трудовое рабство к китайцам в Лаосе. Об этом пишет Medialeaks.

Изначально Анель прилетела в Таиланд, чтобы устроиться на работу в китайскую компанию. На следующий день после заселения в отель представители организации отправили девушку в Чианграй, а затем вывезли за 2,5 километра от города. В конце поездки актрису встретил мужчина азиатской внешности и проводил ее в офис компании. Бермаганбетова признается, что в тот момент заподозрила неладное. «Везет меня в офис компании, как только заехали на территорию, я поняла что меня обманули…» — рассказала она.

Девушку поселили в комнату с восемью койками, где было «накурено, грязно», отсутствовала душевая. В социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Анель показала условия, в которых живет, а также прикрепила к постам переписку с работодателем. В ней актриса заявляет, что не будет работать, а сотрудник компании отказывается ее отпускать.

МИД Казахстана сообщил, что вопрос с Бермаганбетовой находится на особом контроле посольства страны во Вьетнаме. Дипломаты также пообещали оказать необходимое содействие в возвращении девушки домой, уточнив, что ее безопасности ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что из отчета ФБР стали известны новые подробности конфликта американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

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Дениза Мацаева
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