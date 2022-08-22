Гражданский конфликт и упадок древних майя объяснили мегазасухой

Nature Communications: засуха привела к гражданскому конфликту в древней столице майя

Продолжительная мегазасуха, вероятно, объясняет гражданский конфликт в Майяпане, столице древней цивилизации майя, и последующий политический крах. К такому выводу пришла международная группа ученых из США, Великобритании, Германии, Мексики и Австралии. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, указывают на возможные последствия глобального потепления для политической ситуации в наши дни.

Майяпан был крупным городом постклассического периода, где проживали примерно 20 тысяч человек, просуществовавшим с XIII по середине XV века. Он пришел в упадок после 1441 года, когда династия Шиу свергла правящую семью Коком, истребив почти всех ее представителей. Новые данные показывают, что одним из ключевых факторов гражданского конфликта являлось изменение регионального климата, которое привело как к потере урожая из-за засух, так и к росту напряженности в обществе майя.

Исследователи проанализировали археологические, исторические и палеоклиматические данные, чтобы детально раскрыть связь между климатом, гражданскими конфликтами и политическим коллапсом Майяпана. Были изучены останки в местах массового захоронения, где обнаружены следы жестокого насилия. Радиоуглеродное датирование показало, что массовые убийства произошли примерно на 50-100 лет раньше того времени, когда город пришел в упадок. При этом всплеск насилия приблизительно совпадал по времени с длительной засухой.

Изменения в количестве осадков на протяжении XIV-XV веков удалось реконструировать по отложениям кальцита в пещерах полуострова Юкатан. Оказалось, что климат в то время становился более засушливым, что сопровождалось сокращением населения в Майяпане с 1350 по 1430 год. Известно, что майя сильно зависели от урожая кукурузы, которая возделывалась в неорошаемых условиях, но у них не было возможностей для централизованного долгосрочного хранения зерна. Таким образом, засуха подрывала продовольственное обеспечение Майяпана, что способствовало миграции людей, военным конфликтам и смене власти.

Авторы исследования предполагают, что Шиу воспользовались засухой и последовавшим за ней голодом, чтобы спровоцировать беспорядки и восстания, что, в свою очередь, привело к массовой гибели людей и оттоку населения из Майяпана. Аналогичная ситуация произошла немного позже с империей ацтеков, когда катастрофическая засуха 1454 года вызвала кроличий голод, в результате чего многие жители добровольно продали себя в рабство, чтобы жить на побережье Мексиканского залива, где климатические условия были лучше. Впоследствии ацтеки смогли откупиться, чтобы вернуться в прежние места.

Несмотря на гражданский конфликт и институциональный крах Майяпана, культура майя продолжила существование в виде устойчивой сети небольших государств вплоть до прибытия европейцев. По словам ученых, это является примером того, что современная цивилизация может противостоять климатическому кризису, если ей удастся сохранить внутренний порядок и обеспечить мир. Для этого следует оценить, какие меры смягчения последствий глобального потепления могут быть успешными, а какие неудачными.