В российской больнице на пациентов с потолка начали падать тараканы

В отделении хирургии больницы №22 Уфы на пациентов начали падать тараканы

В одном из медицинских учреждений Уфы на пациентов со стен падают тараканы. Об этом рассказала местная жительница. Свой комментарий с просьбой о помощи она оставила на странице главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте».

По словам девушки, инцидент произошел в городской больнице №22.

«Помогите больнице избавиться от тараканов, это невозможно. В отделение хирургии их полно, со стен падают на людей. Закажите им дезинфекцию. Люди после операций лежат с ними в обнимку», — написала девушка и подчеркнула, что к самим врачам претензий не имеет, поскольку «это не их обязанности».

В региональном Минздраве пообещали решить вопрос дезинсекции и дать ответ до 24 августа.

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