В российском регионе бегущего по проезжей части медведя сняли на видео

В Томской области медведь бегал по проезжей части в городе Стрежевой и попал на видео

На севере Томской области в городе Стрежевой по улицам бегал медведь. Видеозапись с животным публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, как медведь бежит по встречной полосе дороги. Автор видео рассказывает, что животное пришло в центр города.

В настоящее время медведя в российском регионе ищут охотники и сотрудники полиции.

Ранее в Иркутской области выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельную аварию. Столкновение произошло на федеральной трассе А-331 «Вилюй» — тогда Toyota Land Cruiser сбила хищника, от удара автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Погиб 42-летний водитель иномарки.