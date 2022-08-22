Экс-посол Украины в ФРГ дал наставления преемнику

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник посоветовал преемнику быть «неудобным» для Берлина

Преемнику на посту посла Украины в Германии следует быть «неудобным» для Берлина. Такое наставление дал экс-представитель страны в ФРГ Андрей Мельник, его слова приводит издание Welt.

Отмечается, что украинский представитель вызывает много споров из-за своей резкой критики в адрес немецкого правительства, однако Мельник считает свое поведение правильным. «Если бы я оставался тихим и вежливым в Берлине в последние драматические месяцы, возможно, не было бы этих огромных дискуссий о недостаточных поставках немецкого оружия для Украины, как это было в первые месяцы после начала войны», — заявил он.

Экс-посол посоветовал своему преемнику вести двойную стратегию. По его словам, будущему представителю республики для начала нужно быть «милым и дружелюбным», чтобы завоевать симпатии, поскольку это особенно важно с учетом усталости немецкого населения от военного конфликта на Украине и энергетического кризиса в стране.