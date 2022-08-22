В автобусах Казани появятся аудиогиды и плакаты с мемами

В День города и республики в четырех казанских автобусах разместят плакаты с мемами

В четырех автобусах Казани в честь Дня города и республики появятся аудиогиды и плакаты с мемами. Как уточняет KP.RU, необычную акцию смогут 30 августа оценить пассажиры маршрутов №2, 6, 90 и 91.

Рассказывая об инициативе, замруководителя местного исполкома Гузель Сагитова отметила, что благодаря задумке жители Казани смогут больше узнать об истории улиц, а также разузнать о городских легендах.

Сагитова указала, что салоны транспортных средств украсят креативными плакатами с мемами и инфографикой. По ее словам, при выборе маршрутов организаторы акции старались охватить как можно больше интересных мест столицы Татарстана.

Ранее россияне назвали лучшие города для гастротуризма. По мнению участников опроса, лучший город страны для гастрономического путешествия — это Казань, за нее проголосовали 47 процентов. В тройку лидеров вошли также Астрахань (39 процентов) и Сочи (31 процент).