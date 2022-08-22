Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предостерегли Эстонию от невыдачи возможной убийцы Дугиной

Член СФ Джабаров пригрозил Эстонии жесткими мерами при невыдаче возможной убийцы Дугиной

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В случае невыдачи Эстонией России Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве политолога Дарьи Дугиной, Таллин могут ждать жесткие меры. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор пригрозил, что в случае попытки помешать следствию у Москвы будут основания совершить ответные действия. Подозреваемую в совершении убийства Джабаров назвал террористкой.

«В том, что будет отказ, практически нет сомнений», — отметил сенатор.

20 августа Вовк с дочерью побывали на фестивале «Традиции», куда политолог Александр Дугин приехал с дочерью для выступления с лекцией. Возвращаясь с мероприятия, Дарья Дугина погибла в результате взрыва бомбы, заложенной под днищем машины.

После подрыва автомобиля Дугиной Вовк направилась в Эстонию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца дочери Дугина оказалась бойцом полка «Азов»
Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа
Врач оценила опасность смога для здоровья человека
Угрозу дефолта в США объяснили
Сыгравший Гэндальфа актер пообещал пранкерам приехать на гей-парад имени Бандеры
Кошка родила редчайшего двуликого котенка
В петербургском комитете начались обыски по делу о сносе исторических зданий
Создана сверхтонкая электронная кожа
МИД России потребовал от МИД Албании информацию о задержанных россиянах
Кардиолог предупредил россиян об опасности «пивного сердца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.