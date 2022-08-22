В Совфеде предостерегли Эстонию от невыдачи возможной убийцы Дугиной

Член СФ Джабаров пригрозил Эстонии жесткими мерами при невыдаче возможной убийцы Дугиной

В случае невыдачи Эстонией России Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве политолога Дарьи Дугиной, Таллин могут ждать жесткие меры. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор пригрозил, что в случае попытки помешать следствию у Москвы будут основания совершить ответные действия. Подозреваемую в совершении убийства Джабаров назвал террористкой.

«В том, что будет отказ, практически нет сомнений», — отметил сенатор.

20 августа Вовк с дочерью побывали на фестивале «Традиции», куда политолог Александр Дугин приехал с дочерью для выступления с лекцией. Возвращаясь с мероприятия, Дарья Дугина погибла в результате взрыва бомбы, заложенной под днищем машины.

После подрыва автомобиля Дугиной Вовк направилась в Эстонию.