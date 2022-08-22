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МИД России потребовал от МИД Албании информацию о задержанных россиянах

Посольство России потребовало от МИД Албании информацию о задержанных россиянах

Фото: Lenta.ru

Посольство России направило ноту в МИД Албании с требованием предоставить информацию о задержанных за попытку проникновения на военный объект россиянах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посольство России в Албании до сих пор не получило от официальных албанских властей какой-либо информации относительно задержания российских граждан, подозреваемых в проникновении 20 августа этого года на военный объект в городе Грамш. Информацию об инциденте диппредставительство видит лишь в СМИ», — рассказали в дипмиссии.

В воскресенье, 21 августа, Минобороны Албании сообщило о задержании в центральной части страны двух россиян и украинца якобы при попытке проникнуть на военный завод. Предприятие, расположенное в Грамши, производит продукцию оборонного назначения.

Позже власти Албании назвали имена задержанных россиян — Светлана Тимофеева и Михаил Зорин.

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Виктория Кондратьева
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