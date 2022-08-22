Стало известно о надругательстве подростков над мальчиком в российском лагере

В Челябинской области подростки надругались над 12-летним мальчиком в летнем лагере

Летом 2021 года подростки 13 и 15 лет надругались над 12-летним мальчиком в детском оздоровительном лагере в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, о сексуальном насилии над ребенком стало известно только сейчас благодаря сделанной одним из детей видеозаписи, попавшей к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. Материалы дела были переданы в Следственный комитет, добавил собеседник агентства.

Журналисты издания попытались взять комментарий по факту инцидента у директора лагеря, однако она от них отказалась и попросила больше не звонить.

Ранее в подмосковном Лосино-Петровском старшеклассник заманил в подвал дома 10-летнего мальчика и надругался над ним. 14-летнего виновника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.