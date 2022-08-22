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Сенатор Исаков опроверг отречение от осудившей СВО дочери

Член Совета Федерации Исаков заявил, что не отрекался от осудившей СВО дочери

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Эдуард Исаков заявил, что не отрекался от родной дочери Дианы, которая осудила проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Опровержение он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор заявил, что не говорил об отречении от дочери, однако разочарован ее отношением к нему и к России, а также признал, что между ним и Дианой — серьезный конфликт. Также он предположил, что виновником конфликта с дочерью является он сам.

«В чем моя ошибка как отца? Почему моя дочь отказывается прислушиваться ко мне? Считает меня жестоким? Возможно, действительно я уделял ей недостаточно внимания в детстве (...) Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль», — написал член верхней палаты парламента.

При этом он обвинил Диану в ведении оппозиционной деятельности у него за спиной, из-за которой член Совфеда попросил ее освободить дом, а также заявил, что дочь якобы продала квартиру, которую самому Исакову выдали за спортивные достижения.

«Она ее (квартиру) продала, чтобы не работать и жить в свое удовольствие на эти деньги. Когда деньги закончились, она стала просить у меня финансовую поддержку», — объявил Исаков.

Ранее возмущенный интервью дочери сми-иноагентам сенатор признался, что 22 года не участвовал в ее воспитании. Исаков сделал вывод, что его дочь является предателем, так как она «продала отца, семью и Родину».

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Валерий Розенберг
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