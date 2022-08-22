Сенатор Исаков опроверг отречение от осудившей СВО дочери

Член Совета Федерации Исаков заявил, что не отрекался от осудившей СВО дочери

Член Совета Федерации Эдуард Исаков заявил, что не отрекался от родной дочери Дианы, которая осудила проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Опровержение он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор заявил, что не говорил об отречении от дочери, однако разочарован ее отношением к нему и к России, а также признал, что между ним и Дианой — серьезный конфликт. Также он предположил, что виновником конфликта с дочерью является он сам.

«В чем моя ошибка как отца? Почему моя дочь отказывается прислушиваться ко мне? Считает меня жестоким? Возможно, действительно я уделял ей недостаточно внимания в детстве (...) Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль», — написал член верхней палаты парламента.

При этом он обвинил Диану в ведении оппозиционной деятельности у него за спиной, из-за которой член Совфеда попросил ее освободить дом, а также заявил, что дочь якобы продала квартиру, которую самому Исакову выдали за спортивные достижения.

«Она ее (квартиру) продала, чтобы не работать и жить в свое удовольствие на эти деньги. Когда деньги закончились, она стала просить у меня финансовую поддержку», — объявил Исаков.

Ранее возмущенный интервью дочери сми-иноагентам сенатор признался, что 22 года не участвовал в ее воспитании. Исаков сделал вывод, что его дочь является предателем, так как она «продала отца, семью и Родину».