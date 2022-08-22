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Жителей многоквартирных домов предупредили о нововведениях к концу года

Глава «ГИТ» Ковалев заявил жителям многоквартирных домов о нововведениях к концу 2022 года

Фото: Unsplash

Генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев заявил, что жителей многоквартирных домов ждут изменения, которые в некоторых случаях значительно повлияют на жизнь. Его слова приводит агентство «Прайм».

Специалист сообщил, что до конца 2022 года в России намерены представить полный реестр льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Всех жильцов многоквартирных домов, обладающих правом на льготы, автоматически внесут в реестр, что позволит им не собирать необходимые документы самостоятельно.

Глава «ГИТ» предупредил, что среди нововведений появится запрет на пользование лифтами, которые Ростехнадзор официально не ввел в эксплуатацию. Также Минстрой России примет постановление о новых правилах начисления оплаты за отопление в многоквартирных домах. Согласно документу, плату перестанут назначать в те месяцы, когда тепла дома фактически нет. Новое правило охватит все регионы, кроме Москвы.

Марина Совина
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