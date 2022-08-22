В США заявили о готовности вести переговоры с Россией о замене СНВ-3

Постпред США при ООН: Вашингтон готов вести переговоры по договору на смену СНВ-3

Вашингтон готов оперативно начать переговоры по договору, который мог бы сменить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). С таким заявлением выступила постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд, ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат высказала мнение о том, что возобновление «взаимовыгодных инспекций в рамках СНВ-3» является ключевой частью сотрудничества двух стран.

«Мы готовы к скорейшему ведению переговоров о механизме, который заменит СНВ-3 в целях дальнейшего сокращения стратегических ядерных вооружений с Россией», — заключила она.

Ранее в Госдепартаменте США заверили, что Вашингтон привержен выполнению Договора СНВ-3 с Россией.

8 августа МИД России уведомил о временном выводе из-под инспекций объектов, которые подлежат таковым по договору СНВ.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон уменьшила свои ядерные арсеналы. 29 января 2021 года договор был продлен на пять лет.