Названо число погибших при обстреле Антоновского моста в Херсоне

Херсонская администрация сообщила о 2 погибших при обстреле ВСУ Антоновского моста

При обстреле Антоновского моста в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека. Число жертв атаки назвал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, 16 человек пострадали из-за удара из реактивной системы залпового огня HIMARS. Сотрудник администрации уточнил, что украинские военные атаковали мост в момент прохождения паромной переправы, именно поэтому среди ее пассажиров также есть пострадавшие.

«Это целенаправленный террористический удар по гражданскому населению. Ни одного военного не пострадало, только гражданские», — сообщил Стремоусов.

Ранее представитель местных экстренных служб рассказал, что ВСУ нанесли удар с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна на Антоновском мосту. Он сообщил о пострадавших из состава местной ремонтно-восстановительной бригады.

Антоновский мост — автомобильно-пешеходный мост длиной 1366 метров. Он соединяет пригород Херсона с городом Алешки на левом берегу.