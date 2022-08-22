Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков Юргенс ушел в отставку

Игорь Юргенс уйдет с поста президента Всероссийского союза страховщиков

Глава страховых саморегулируемых организаций Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Уточняется, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента ВСС. Поскольку должность предполагает совмещение с аналогичными постами в Российском союзе автостраховщиков и в Национальном союзе страховщиков ответственности, эти посты он также планирует оставить. «В ближайшее время будут проведены все необходимые организационные процедуры, а окончательно утверждение принятого мной решения состоится путем проведения общих собраний в организациях, которые состоятся до конца года», — уточнил Юргенс. Еще он добавил, что покидает страховой рынок с легким сердцем.

Юргенс являлся президентом ВСС с 1998 по 2022 год и с 2013-го по настоящее время.