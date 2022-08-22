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Американский полковник назвал вбросами спецслужб сообщения о «победе Украины»

Американский полковник Макгрегор назвал вбросами спецслужб сообщения о «победе Украины»

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор назвал вбросами спецслужб сообщения о скорой «победе Украины». Как он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, американские спецслужбы прекрасно знают о том, что украинская армия обескровлена.

«В ЦРУ знают, что Украина проиграет», — заявил Макгрегор. Там понимают, что киевские власти «пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление». Кроме того, им в принципе никогда не удавалось это сделать с самого начала спецоперации, добавил он. «Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности», — констатировал полковник.

У украинских военных почти закончился запас ракет для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а европейские страны начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине в июле, сказал полковник. «Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», — заключил он.

Ранее Дуглас Макгрегор высказался о роли США в ситуации на Украине. Он предположил, что Вашингтон столкнется с нехваткой запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетической войны с КНР из-за поставок оружия Киеву.

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Марина Совина
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