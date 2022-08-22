«Магнит» прокомментировал увольнение отправившегося на СВО россиянина

В пресс-службе «Магнита» заявили о правомерности увольнения уехавшего на СВО воронежца

Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения

Начало событий в новости Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения

Сотрудник компании «Магнит» из Воронежской области, заключивший краткосрочный контракт и отправившийся участвовать в специальной военной операции (СВО), был уволен согласно Трудовому кодексу. О правомерности увольнения сообщили в пресс-службе компании, заявление приводится в официальном Telegram-канале компании.

В «Магните» рассказали о готовности восстановить сотрудника в его должности и пообещали встретиться с бывшим сотрудником. О судьбе работника, которого приняли на место уволенного, не сообщается.

«На время контрактной военной службы трудовой договор с ним [сотрудником] был прекращен в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ. (...) Мы готовы восстановить с ним трудовые отношения», — заявили в «Магните».

При этом обративший внимание на ситуацию депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что видит в заявлении «Магнита» издевку и пообещал привлечь компанию к ответственности.

«Такая позиция "Магнита" — открыто увольнять по порочащим основаниям добровольцев, уезжающих в зону СВО — вызывает еще больше вопросов к самой компании», — отметил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что жителя города Лиски Воронежской области уволили по статье за прогул, пока тот участвовал в специальной военной операции и был ранен.