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В Госдуме допустили причастность Эстонии к побегу возможной убийцы Дугиной

Депутат Госдумы Шхагошев допустил причастность Эстонии к побегу возможной убийцы Дугиной
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Побег возможной убийцы журналистки Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк в Эстонию мог обсуждаться с эстонскими спецслужбами. Причастность Таллина к подготовке к преступлению допустил депутат Госдумы Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

По словам парламентария, о причастности других стран говорит то, что подозреваемая в убийстве, согласно данным ФСБ, уже находится в Эстонии. Шхагошев подчеркнул, что точно это станет известно, когда начнет обсуждаться выдача Вовк российским властям.

Депутат отметил, что от решения Эстонии по этому вопросу будут зависеть дальнейшие отношения между Таллином и Москвой. Шхагошев также назвал убийство Дугиной «политическим терактом», который тщательно готовили спецслужбы Украины.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров пригрозил, что в случае попытки Эстонии помешать следствию у России будут основания совершить ответные действия. Кроме того, сенатор назвал Вовк террористкой.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Натальи Вовк.

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Константин Лысяков
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