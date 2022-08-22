ВКС России поразили пункт управления 102-й бригады в Запорожской области

Минобороны заявило о поражении пункта управления 102-й бригады в Запорожской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, в результате было уничтожено до 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 14 единиц военной техники.

Помимо этого, в результате огневого удара по позициям 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ, а также 7 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по позициям ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) российские военнослужащие уничтожили два танка, 15 автомобилей и до 100 бойцов противника, добавили в Минобороны.