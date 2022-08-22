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Чехия выступила за приостановку визовых соглашений ЕС с Россией и Белоруссией

Глава МИД Чехии Липавский: Прага поддерживает приостановку визовых соглашений ЕС с Россией

Фото: shutterstock

Власти Чехии поддерживают приостановку действующих визовых соглашений Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, передает ТАСС.

«Мы будем развивать усилия по приостановке визовых соглашений ЕС с Россией и Белоруссией. Ведется дискуссия по вопросу, как ограничить выдачу виз россиянам и белорусам», — рассказал дипломат.

Липавский заявил, что понимает расхождение в позициях стран-членов объединения по визовому вопросу. По его словам, ЕС ждет много работы для достижения консенсуса. Агентство напоминает, что с 1 июля по 31 декабря 2022-го Прага является государством — председателем ЕС.

Ранее глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Чехии Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. По словам Фишера, такое решение должно быть принято в целях безопасности граждан ЕС.

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Виктория Кондратьева
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