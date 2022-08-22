Сыгравший Гэндальфа актер пообещал пранкерам приехать на гей-парад имени Бандеры

Сыгравший Гэндальфа актер Маккеллен пообещал пранкерам приехать на гей-парад имени Бандеры

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонили британскому актеру Иэну Маккеллену, сыгравшему роль Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец». В ходе розыгрыша Маккеллен пообещал приехать на гей-парад имени лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве. Запись их беседы опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Во время разговора пранкеры, притворившись Зеленским, сообщили, что планирует провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве. «О, можно я, пожалуйста, приеду на него?» — спросил Маккеллен. «Ну конечно, вы его возглавите. Мы вместе с вами будем его открывать. Я поцелую вас на церемонии», — ответил фейковый Зеленский. Британский актер остался доволен предложением. «О, большое спасибо», — поблагодарил он ненастоящего президента Украины.

Пранкеры также попросили помочь актера сформировать гей-подразделение наемников из Англии на Украине. «Я думаю, что у вас много солдат геев. И мы из них сформируем толерантную армию в Украине», — сказали пранкеры. Маккеллен пообещал «донести обращение, до всех, кто хочет его услышать».

Ранее Вован и Лексус от имени мэра Киева Виталия Кличко разыграли мэра Берлина Франциску Гиффай. В ходе розыгрыша бургомистр пообещала коллеге из Киева экспертную помощь в организации гей-парада в украинской столице, отметив, что у Берлина большой опыт в этом вопросе.