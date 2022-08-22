Американский бренд спортивной одежды Reebok возобновит работу в России

Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok вновь возобновит работу в России. Соответствующая информация появилась в приложении бренда, скриншот которого публикует News.ru.

Известно, что участникам программы лояльности начали приходить письма, в которых клиентов просят передать данные российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing. Указанный ретейлер приобрел Reebok в мае — компании досталось более 100 точек продаж марки.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. В марте бренд Reebok, принадлежавший Adidas, был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что турецкий холдинг FLO Retailing начнет продавать продукцию своих брендов на маркетплейсах Wildberries и Ozon. По словам представителя Wildberries, в продаже появятся более двухсот брендов спортивной и повседневной обуви. Среди них: Garamond, Miss F, Lumberjack и другие.