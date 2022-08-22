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В российском регионе ребенка насмерть придавило колесом от грузовика

В Ингушетии ребенок умер из-за падения прислоненного к стене колеса грузовика

Фото: СК РФ

В Ингушетии ребенок погиб после того, как на него упало колесо от грузовика, которое было прислонено к стене. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, колесо насмерть придавило несовершеннолетнего на территории частного дома — ребенок жил там с родителями. Он получил травмы головы, его госпитализировали.

Ребенка доставили в реанимацию детской республиканской клинической больницы Назрани, врачи российского региона не смогли его спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия.

Ранее в Тюмени трехлетнего ребенка насмерть придавило телевизором. Это случилось, когда мать отлучилась по делам и оставила сына одного дома.

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Анастасия Шейкина
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