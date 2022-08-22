В российском регионе ребенка насмерть придавило колесом от грузовика
В Ингушетии ребенок погиб после того, как на него упало колесо от грузовика, которое было прислонено к стене. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, колесо насмерть придавило несовершеннолетнего на территории частного дома — ребенок жил там с родителями. Он получил травмы головы, его госпитализировали.
Ребенка доставили в реанимацию детской республиканской клинической больницы Назрани, врачи российского региона не смогли его спасти.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия.
Ранее в Тюмени трехлетнего ребенка насмерть придавило телевизором. Это случилось, когда мать отлучилась по делам и оставила сына одного дома.