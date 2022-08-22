Роскомнадзор потребовал запретить распространение книг про ЛГБТ

Роскомнадзор потребовал у Российского книжного союза запретить продажу книг про ЛГБТ

Роскомнадзор потребовал у Российского книжного союза (РКН) запретить продажу книг, в которых упоминаются представители ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, что нужно «исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли». Подчеркивается, что такие произведения не соответствуют традиционным ценностям российского общества и представляют опасность не только для детей, но и для взрослых читателей.

«Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Ранее проект таких изменений обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре и был передан депутатам. В настоящее время законопроект внесен в Государственную Думу», — заявили в РКН.

18 июля стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Авторами инициативы выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За Правду».