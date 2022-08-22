Москвичи бросились брать ипотеку на один тип жилья

Росреестр: число ипотечных сделок на первичном рынке жилья выросло на 23,6 процента

В июле 2022 года москвичи бросились брать ипотеку на новостройки — число сделок с использованием жилищных кредитов выросло на 23,6 процента по сравнению с июнем. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в своем отчете, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, относительно июля годом ранее показатель вырос на 10,9 процента. В ведомстве отметили, что количество регистраций договоров в отношении жилых и нежилых помещений практически вернулось к значениям марта. Резкое падение числа ипотечных сделок, по словам экспертов, было зафиксировано в апреле, однако после отмечался плавный рост.

Всего с января по июль 2022 года на первичном рынке Москвы зарегистрировали 36,8 тысячи сделок с привлечением кредитных средств — на 9,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2021-го (40,7 тысячи) и на 73,9 процента больше первых семи месяцев 2020-го (21,2 тысячи), когда действовали коронавирусные ограничения.

Ранее в Национальном агентстве кредитных рейтингов (НКР) предсказали падение числа выданных в России кредитов на жилье по итогам 2022 года. По оценкам специалистов, показатель снизится на 30-35 процентов.