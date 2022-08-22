Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд оправдал подозреваемых в хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации

Мещанский суд Москвы оправдал фигурантов дела о хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мещанский суд Москвы оправдал главу Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко и председателя коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева, подозреваемых в хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантам вменялось покушение на особо крупное мошенничество и пособничество мошенничеству. Однако суд не увидел в действиях подсудимых состава преступления.

По версии следствия, Мнишко в 2008 году, используя связи в Росавиации, через своего бывшего коллегу-юриста и чиновника предоставил заключение с завышенной стоимостью юридических услуг для формирования конкурсной документации. После этого Росавиация и коллегия заключили договор, который впоследствии неоднократно продлевали в нарушение установленных процедур. Из-за завышения цены госконтракта в 2008-2018 годах адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 миллиарда рублей.

Владимира Мнишко и Сергея Юрьева арестовали в апреле 2019 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН призвала продолжить расследование убийства Дугиной
Следователи занялись конфликтом между чеченской семьей и адвокатом в Москве
Суд оправдал подозреваемых в хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации
Американский военный заявил о проблемах в подготовке «морских котиков»
Московские подростки массово перешли на самозанятость
Илон Маск просил суд отклонить иск Twitter
Американский полковник назвал вбросами спецслужб сообщения о «победе Украины»
Французы оказались под угрозой дефицита картошки и молока из-за жары
СК заинтересовался словами посла Украины в Казахстане об убийстве русских
«Росатом» подал в суд шесть исков из-за разрыва Финляндией контракта на АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.