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«Тинькофф» сообщил об устранении сбоя в работе приложения

Банк «Тинькофф» сообщил об устранении технического сбоя в работе его приложения

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-служба банка «Тинькофф» сообщила, что сбой в работе приложения, о котором ранее сообщили его пользователи, устранен. Об этом пишет РИА Новости.

«Технический сбой в работе приложения или личного кабинета "Тинькофф" устранен», — сказали агентству в компании.

Клиенты «Тинькофф» сообщили о неполадках в работе приложения банка днем в понедельник, 22 августа. Комментарии об этом, в частности, появились в официальной группе компании во «ВКонтакте». Юзеры указали на проблемы с переводами средств, оплатой товаров и услуг и снятием наличных. Помимо того, у ряда пользователей не отображался дебетовый счет.

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Маргарита Щигарева
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