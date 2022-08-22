В российском городе разрушили памятник героям повести «Собачье сердце»

В Петербурге памятник героям повести Булгакова «Собачье сердце» разрушили при демонтаже

В центре Петербурга демонтировали памятник героям повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Изваяние профессора Преображенского и пса Шарика в российском городе убрали из-за жалобы, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Памятник установили в 2018 году на Моховой улице. Инициатором стал один из горожан Александр Габитов, решивший таким образом отдать дань городу. По словам Габитова, зарегистрировать памятник в Петербурге сложно — необходимая для этого историческая экспертиза стоит около 1,5 миллиона рублей.

Поступившую в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассмотрели в суде, после чего было принято решение удалить скульптуру. При демонтаже скульптуру частично разрушили.

В июне на месте скандального памятника «Аленке» в центральном парке Нововоронежа открыли новый монумент. Объект посвящен основательнице села Новая Аленовка. Местные жители посчитали скульптуру более женственной, чем предыдущая, и отметили, что прежний монумент казался харизматичнее.