В России в разы выросло производство сахара

Российские заводы увеличили производство сахара в 2,4 раза

Российские заводы к 22 августа увеличили производство сахара из свеклы нового урожая в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 73 до 173 тысяч тонн, рассказали «Интерфаксу» в Союзроссахаре.

Сейчас в стране переработку сахарной свеклы осуществляют 15 заводов Южного федерального округа. За неделю, с 15 до 21 августа, среднесуточное производство сахара выросло на 6 процентов, до 12,4 тысячи тонн.

В Союзроссахаре ожидают, что к концу месяца производить сахар начнут еще 12 сахарных заводов в пяти регионах. Всего в августе может быть произведено около 370 тысяч тонн свекловичного сахара против 201 тысячи тонн в конце того же месяца 2021 года.

По данным «Интерфакса», площади урожая сахарной свеклы в 2022 году увеличились до 1,027 миллиона гектаров с 1,004 миллиона годом ранее. Объем производства сахарной свеклы прогнозируется на пять процентов выше уровня прошлого года — они позволят обеспечить потребности как внутреннего рынка России, так и стран ЕАЭС, заявлял ранее Союзроссахар.

К началу июля значительный рост цен на продукты заметил 41 процент россиян, чаще всего они говорили об изменении стоимости сахара (39 процентов) и молочной продукции (37 процентов). Однако замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что не ожидает дальнейшего роста цен на продукты к концу года, и сказал о начале дефляционных процессов в России.