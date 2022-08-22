Патрушев сравнил отношение США к Тайваню и Украине

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что США относятся к Тайваню так же как к Украине

США проводят в отношении Тайваня ту же политику, что и на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время консультаций с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Патрушева, Вашингтон сознательно провоцирует напряженность между Китаем и Тайванем, чтобы позже наложить на Пекин санкции.

«Американцы проводят по отношению к острову ту же политику, что и в отношении Украины. Их задача состоит в том, чтобы обвинить Китай в односторонней попытке изменить статус-кво», — оценил отношение США к Тайваню Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал спланированной провокацией поездку спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая состоялась 2 августа. По мнению главы государства, визит Пелоси был частью целенаправленной стратегии Вашингтона по дестабилизации ситуации в регионе.

Китай раскритиковал Соединенные Штаты за визит Пелоси и выразил протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.