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В Запорожской области объяснили удары Киева по Мелитополю

В Запорожской области объяснили удары Киева желанием сорвать празднование Дня флага России

Фото: Pixabay

Атаки украинских беспилотников на Мелитополь связаны с желанием сорвать первое празднование в регионе Дня флага России, объяснил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, атаки обусловлены «бессильной злобой» и пониманием того, преобразились освобожденные города и «заиграли красками государственного флага России». «Мы впервые встречаем День государственного флага России. Именно этот праздник они пытаются нам испортить, но ничего у них не получится», — сказал Рогов.

День флага в России отмечается 22 августа. Первый поход под трехцветным знаменем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора.

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Марина Совина
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