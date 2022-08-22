Украинские беженцы в Швеции пожаловались на маленькое пособие

TV4: нехватка пособия вынуждает украинских беженцев в Швеции возвращаться на родину

Украинским беженцам в Швеции не хватает пособия на базовые нужды, что вынуждает многих из них принять решение вернуться обратно на Украину. Об этом пишет шведский телеканал TV4.

В репортаже приводят слова беженки из Чернигова, которая поделилась, что им приходится постоянно собирать бутылки. «Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Мне очень плохо», — пожаловалась она.

Как сообщается в материале, украинке, проживающей с двумя детьми в приюте неподалеку от Стокгольма, ежедневно выдается сумма в размере 71 шведской кроны, а на каждого из детей полагается по 43 кроны. Однако, утверждают репортеры, пособие не способно перекрыть расходы на питание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание.

Телеканал рассказал, что шведские пособия от миграционной службы не индексировались с 1990 годов. Некоторые политические партии выступают за увеличение финансирования, но большинство все же считают, что трудоспособные иммигранты должны работать.

В начале июня этого года в Польше заявили о решении отменить ежедневное пособие беженцам с Украины в качестве мотивации для них зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно. Отмечалось, что выплаты продолжат получать инвалиды, а также беременные и многодетные женщины.