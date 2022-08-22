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Подсчитаны расходы США на новые климатические законы

Новые климатические законы обойдутся США в 515 миллиардов долларов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Новые климатические законы обойдутся властям США более чем в 500 миллиардов долларов. Расходы подсчитала некоммерческая организация RMI, передает Reuters.

В следующие 10 лет в соответствии с законами о развитии климатических технологий и экологически чистой энергии будет потрачено 514 миллиардов долларов. Это в три раза выше ежегодного бюджета Агентства по по охране окружающей среды США (EPA). При расчете учитывались акты о снижении инфляции, Акт об инвестиции в инфраструктуру и рабочие места, а также Законе о чипах (CHIPS).

Исследование не включает в себя дополнительные расходы на климат и сельское хозяйство. Ежегодные федеральные расходы на климат и чистую энергию в течение ближайших пяти лет окажутся в 15 раз больше, чем в 1990-х и начале 2000-х годов. Они также в три раза превысят показатель последних лет.

В мае стало известно, что США потратят 254 миллионов долларов на очистку загрязненных территорий. EPA выделило грант для более чем 250 организаций по всей стране. Мера призвана восстановить экономику в депрессивных районах.

Александра Качан
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