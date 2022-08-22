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США высказались против идеи запретить выдачу виз россиянам

Госдепартамент США высказался против идеи полностью запретить выдачу виз россиянам
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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент США высказался против идеи полностью запретить выдачу виз россиянам. Заявление опубликовано на сайте телеканала CNN.

«США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека», — заявил представитель департамента. Он добавил, что важно «провести грань между действиями правительства России и его политикой на Украине и народом России».

В то же время в Госдепе напомнили, что с начала российской спецоперации США ввели визовые санкции в отношении почти 5 тысяч человек. Там пообещали продолжить «выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению», а также «привлекать их к ответственности за их поведение».

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт заявила об отсутствии ограничений на выдачу россиянам американских виз. Так, граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру. При этом Стаффт напомнила, что посольство США в Москве на данный момент не принимает заявки на визы из-за ограничений, введенных российскими властями на его работу.

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Марина Совина
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