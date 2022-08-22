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Водитель маршрутки насмерть задавил вышедшую на остановке пожилую россиянку

В Челябинске водитель маршрутки насмерть задавил вышедшую на остановке 80-летнюю женщину

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске водитель маршрутки насмерть задавил вышедшую на остановке 80-летнюю женщину. Об этом сообщили порталу 74.ru в региональной ГИБДД.

По данным издания, все произошло утром в понедельник, 22 августа. 45-летний россиянин не убедился в безопасности при начале движения и наехал на пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

«22 августа в 11:35 часов на улице Челябинская, 53, водитель 1977 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ", совершил наезд на женщину 1942 года рождения. В момент трагедии она выходила из салона автобуса», — пояснили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве в районе Ивановское мужчина на электросамокате сбил 83-летнюю женщину.

После наезда пенсионерку увезли в реанимацию с переломом черепа, ребер и ноги. Врачи не смогли спасти пожилую россиянку — она скончалась на следующий день после госпитализации.

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Анна Щербакова
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