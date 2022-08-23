В Москве решили не проводить массовые проверки балконов

Мосжилинспекция не будет проводить массовые проверки балконов в Москве

Москвичам не стоит ожидать массовых проверок балконов осенью 2022 года. В Мосжилинспекции заявили о решении не выписывать штрафы за соответствующие нарушения из-за моратория на плановые проверки граждан и бизнеса государственными и муниципальными органами контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

Мораторий будет действовать до конца года. Он касается и внеплановых проверок — они проводятся по согласованию с прокуратурой и только в тех случаях, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан. В Мосжилинспекции также отметили, что балконы никогда не являлись предметом массовых проверок в отношении россиян. Надзорный орган посоветовал не доверять неподтвержденной информации.

Информация о проверках московских балконов ранее появилось в СМИ. Утверждалось, что с 1 сентября региональные госжилинспекции начнут в больших количествах выписывать штрафы за неправильное размещение цветов на балконе и устройств озеленения снаружи.

В конце июля россиянам напомнили, что штраф за нарушение правил размещения растений на балконе может составить 2,5 тысячи рублей. При этом управляющая компания рискует потерять от 40 до 50 тысяч рублей, а ее директор — от 4000 до 5000 рублей.

