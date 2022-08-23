Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российским компаниям начнут приплачивать за наем молодых россиян

Правительство будет приплачивать российским компаниям за наем молодых россиян

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Правительство России расширило программу субсидирования найма сотрудников, в том числе это коснулось программы по трудоустройству молодых россиян в возрасте до 30 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее власти приплачивали только за работу выпускников колледжей и вузов без опыта, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей. Нынешнее постановление снимает все ограничения, теперь программа касается всей ищущей работу молодежи.

Субсидия будет равняться трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ, с 1 июня 2022 МРОТ составляет 15 279 рублей) с учетом районного коэффициента плюс сумма страховых взносов. Первую выплату работодатель получает через месяц после трудоустройства сотрудника, вторую — через три месяца, третью — через полгода.

На прошлой неделе Минтруд предупредил, что уровень безработицы осенью этого года существенно вырастет из-за ряда факторов, причем проблема распространится и на 2023 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на снос памятника советским воинам-освободителям в Риге
США ввели санкции против семи связанных с Китаем компаний
Названы округа столицы с максимальным числом сделок в новостройках
МИД уличил Киев в создании угрозы ядерной катастрофы из-за ЗАЭС для всей Европы
Россиянка нашла способ увеличить губы без инъекций и запустила тренд в соцсетях
Генсек НАТО рассказал о координации военной помощи Украине
Дворник помог москвичке найти потерянный телефон и изнасиловал ее
Безруков высказался о влиянии западной культуры на россиян
Ведущая Первого канала высказалась о сложности материнства
Ozon предупредил о дефолте по облигациям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.