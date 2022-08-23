Российским компаниям начнут приплачивать за наем молодых россиян

Правительство будет приплачивать российским компаниям за наем молодых россиян

Правительство России расширило программу субсидирования найма сотрудников, в том числе это коснулось программы по трудоустройству молодых россиян в возрасте до 30 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее власти приплачивали только за работу выпускников колледжей и вузов без опыта, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей. Нынешнее постановление снимает все ограничения, теперь программа касается всей ищущей работу молодежи.

Субсидия будет равняться трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ, с 1 июня 2022 МРОТ составляет 15 279 рублей) с учетом районного коэффициента плюс сумма страховых взносов. Первую выплату работодатель получает через месяц после трудоустройства сотрудника, вторую — через три месяца, третью — через полгода.

На прошлой неделе Минтруд предупредил, что уровень безработицы осенью этого года существенно вырастет из-за ряда факторов, причем проблема распространится и на 2023 год.