Россиянка нашла способ увеличить губы без инъекций и запустила тренд в соцсетях

Россиянка с ником lera_valesta увеличила губы без инъекций и запустила новый тренд

Блогерши нашли способ визуально увеличить губы без помощи косметолога и запустили новый тренд. На ролики, появившиеся в TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

По информации издания, в соцсети обрели популярность видео, на которых девушки демонстрируют макияж, позволяющий увеличить губы без инъекций. Согласно технике, необходимо сомкнуть губы, провести по контуру карандашом и после этого закрасить их помадой или блеском. В конце роликов юзерши показывают получившийся мейкап.

Известно, что основательницей флешмоба стала россиянка с никнеймом lera_valesta, чье видео с лайфхаком набрало 14,2 миллиона просмотров. После этого другие пользовательницы сети принялись массово повторять метод бьюти-блогерши и публиковать результат на платформе.

В июле 2021 года женщина показала другой способ увеличить губы без инъекций. Жительница Виктории Александра Бьюике объяснила, что необходимо смешать оливковое масло с кайенским перцем до получения густой пасты. Затем следует нанести смесь на губы зубной щеткой и оставить средство на 10 минут.