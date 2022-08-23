Названы новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами

«Метриум»: почти половина самых дешевых новостроек Москвы находится в Северном АО

Почти половины жилых комплексов с самыми дешевыми квартирами и апартаментами на первичном рынке Москвы находятся в Северном одминистративном округе (АО). Новостройки столицы с наиболее доступным жильем назвали специалисты риелторской компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным аналитиков, до конца 2022 года в Москве введут в эксплуатацию 4,6 тысячи квартир и апартаментов в новых домах — 10 процентов от общего объема первичного предложения. Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках высокой стадии готовности достигла 488 тысяч рублей. Дешевле всего приобрести жилье в подобных проектах можно в апарт-комплексе комфорт-класса «Легендарный квартал на Березовой Аллее» — за 5,32 миллиона рублей.

Второе место занял жилой комплекс (ЖК) стандарт-класса «Travelto Петровский Парк» с минимальной стоимостью лота 6,24 миллиона рублей, а третье — ЖК комфорт-класса Air Space, где самый дешевый вариант стоит 6,5 миллиона рублей. В топ-пять самых доступных по цене также вошли ЖК комфорт-класса «Перовское 2» (7,14 миллиона рублей) и ЖК Любовь и голуби» (7,39 миллиона рублей).

Ранее аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» назвали районы Москвы с самым дешевым съемным жильем. Лидерами рейтинга стали Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Бибирево, Вешняки, Выхино-Жулебино, Алтуфьевский, Ивановское, Восточное Дегунино, Братеево, Восточное Измайлово — там аренда одного квадратного метра стоит от 857 рублей. При этом съемная квартира площадью 40 «квадратов» в этих локациях стоит от 35 тысяч рублей.