Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем

«Домклик»: самая дешевая аренда жилья в Москве в районах Бирюлево и Бибирево

Дешевле всего снять жилье в старых границах Москвы можно в районах Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Бибирево и ряде других. Локации столицы с доступными арендными ставками назвали аналитики сервиса Сбербанка «Домклик», пишет РИА Новости.

«К районам с самой низкой стоимостью аренды в пределах МКАД относятся: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Бибирево, Вешняки, Выхино-Жулебино, Алтуфьевский, Ивановское, Восточное Дегунино, Братеево, Восточное Измайлово», — уточнили специалисты.

По данным «Домклик», средняя стоимость аренды одного квадратного метра в этих локациях стартует от 857 рублей. При этом квартира площадью 40 «квадратов» будет стоить от 35 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что еще более доступные по цене варианты можно найти за пределами МКАД. Так, в Троицком административном округе (АО) в поселениях Новофедоровское, Кленовское, Щаповское, Вороновское и Первомайское цена аренды квадратного метра начинается от 568 рублей, а съемная квартира площадью 60 «квадратов» стоит от 36 тысяч рублей в месяц.

В Западном АО районом с самой дешевой арендой оказался Внуково — один квадратный метр съемного жилья там стоит в среднем 575 рублей, а квартира со средней площадью 70 «квадратов» обойдется в 40 тысяч рублей в месяц. В городском округе Щербинка стоимость «квадрата» стартует с 673 рублей. «При этом средняя стоимость предложения по аренде — 35 тысяч рублей при средней площади около 52 квадратных метра», — пояснили специалисты.

Локациями Москвы с самой дорогой арендой оказались Пресненский район, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Якиманка, Мещанский и Тверской районы, где средняя стоимость одного квадратного метра съемного жилья достигает 2250 рублей. Аренда квартиры в этих районах обойдется в среднем в 200-250 тысяч рублей в месяц, а средняя площадь помещения превысит 100 «квадратов».

«По стоимости квадратного метра не уступают и районы восточной части Москвы, которые выходят за пределы Садового кольца, такие как Беговой, Филевский парк, Хорошевский. Цена — около 2 тысяч за квадратный метр. И 100-130 тысяч рублей за квартиру в месяц, при этом площадь предлагаемых тут квартир от 60 квадратных метров», — добавили в «Домклик».

Ранее эксперты компании Est-a-Tet выяснили, что жилье сильнее всего подешевело в Тверском районе Москвы. За июнь стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 7,8 процента, до 688,5 тысячи рублей.