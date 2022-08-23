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В ходе обстрела Донецка ракета попала в кабинет главы ДНР

ТАСС: удар ВСУ попал в кабинет Пушилина и зал, где до этого проходила встреча депутатов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка пришелся в том числе по кабинетам, в которых незадолго до этого проходили встречи делегации Госдумы с депутатами Народного совета Донецкой народной республики (ДНР), а также спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой региона Денисом Пушилиным. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах ДНР.

«Сразу по окончании встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами Народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Через несколько минут уже после того, как делегация завершила встречу, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где шла встреча депутатов», — рассказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что «помещения были полностью разрушены».

Ранее центр Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Войска обстреляли здание администрации главы ДНР. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали очевидцы. Глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.

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Татьяна Антоненко
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