Россия и Белоруссия подпишут договор на поставку комбикорма

Белоруссия подпишет договор с Россией на поставку комбикорма для рыб в Ленобласть

Россия и Белоруссия подпишут долгосрочные договоры на поставку комбикорма для рыб в Ленинградскую область. Об этом сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в беседе с ТАСС. Заявление прозвучало на открытии обновленного павильона Белоруссии на ВДНХ в Москве.

«В Ленинградской области разводят рыб, мы делаем комбикорм. Сейчас они должны выйти на долгосрочные договоренности по поставке рыбьего комбикорма, который фактически является импортозамещением», — рассказал вице-премьер.

По словам Снопкова, сейчас проект по водоочистке реализован как минимум наполовину: на данный момент подписаны меморандумы, на разной стадии проводятся работы. «Как минимум наполовину реализованы части по водоочистке, что для Ленинградской области очень актуально», — отметил он.

9 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал торговать с Европейским союзом (ЕС) даже в условиях санкций. «Бизнес есть бизнес», — подчеркнул президент республики.