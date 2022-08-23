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Советский памятник-танк Т-34 перейдет в собственность Эстонии

Танк Т-34 и другие военные памятники Нарвы станут собственностью Эстонии

Фото: Хасан Ингин / РИА Новости

Памятник-танк Т-34 и другие советские военные памятники перейдут в собственность Эстонии, ранее они принадлежали городу Нарва. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Правительство дало согласие департаменту полиции и пограничной охраны на передачу нарвского танка и частей других военных памятников в государственную собственность и назначило министерство обороны распорядителем имущества, части перемещенных памятников будут храниться в Эстонском военном музее», — пояснила пресс-служба.

Отмечается, что ранее указанные элементы имели статус «взятые на хранение полицией».

16 августа стало известно, что в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в военный музей. Памятник был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей под Таллином, также были перенесены еще шесть советских военных монументов. Власти Эстонии решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей.

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Татьяна Антоненко
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