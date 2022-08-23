Россиянка упала с опоры ЛЭП и умерла

Минздрав Кировской области сообщил о смерти женщины от падения с опоры ЛЭП

Жительница Кирова упала с опоры линии электропередачи (ЛЭП) и скончалась в машине скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Кировской области.

По информации Следственного комитета (СК), инцидент произошел около 19:00 23 августа. По предварительным данным, женщина, предположительно, в неадекватном состоянии, залезла на опору ЛЭП в Кирове на Уральской улице. Около двух часов женщину пытались уговорить спуститься вниз. Затем на глазах у прохожих она упала.

«Женщина скончалась в машине скорой помощи», — сообщили в Минздраве региона.

В СКР уточнили, что по ее гибели проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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