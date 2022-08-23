В России прокомментировали возможное снижение цен на отдых осенью

АТОР: цены на отдых на черноморских курортах осенью снизятся на 10-15 процентов

Эксперты туристической отрасли полагают, что традиционного краткосрочного периода снижения цен на отдых на отечественных курортах в конце августа — начале сентября не будет, стоимость туров упадет максимум на 10-15 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, заметного «ценопада» в этом году не будет: отели черноморских курортов (за исключением Крыма) обеспечены достаточной загрузкой, а поэтому не намерены снижать цены, чтобы привлекать туристов в осеннем сезоне.

«Если у премиум-отеля номер стоит 13 тысяч рублей в сутки и высокая загрузка, то ему нет необходимости понижать ее, например, до 11 тысяч рублей. Номер забронируют и за текущую цену. В свою очередь, если бюджетный отель снизит цену на 500 рублей в сутки, его аудитория на это среагирует», — прокомментировал возможную ситуацию Ромашкин.

Кроме того, специалисты напомнили, что в крупных и популярных отелях Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик) и Абхазии нет свободных мест на ближайшие даты и сентябрь нет, поэтому многие гостиницы начнут снижать цены только в октябре. Помимо прочего, большинство объектов размещения придерживаются динамического ценообразования, поэтому заметных сезонных колебаний не заметно.

Ранее в августе Адлер и Абхазия были названы самыми бюджетными курортами, где россияне могут отдохнуть во время бархатного сезона. Так, путешествие в Сочи обойдется от 28 тысяч рублей на двоих за неделю, в Абхазию — от 25 тысяч рублей (цена включает перелет, проживание, трансфер и медицинскую страховку).