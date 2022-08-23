Россияне массово захотели покинуть крупные города

Alexey Shvyrkov Agency: интерес россиян к переезду из крупных городов вырос на 14,4%

Россияне массово захотели покинуть мегаполисы и переехать за город. О росте интереса граждан к жизни за пределами крупных городов рассказал основатель Alexey Shvyrkov Agency Алексей Швырков, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По сравнению с маем 2022 года в июне спрос на переезд из Москвы вырос на 12,7 процента, из Санкт-Петербурга — на 16,6 процента, из Омска — на 14,2 процента. За год общая заинтересованность в жизни за пределами городов увеличилась на 14,4 процента. Относительно июня 2021-го в аналогичный период 2022 года наиболее значительный рост спроса был зафиксирован в Москве (67,6 процента) и Петербурге (21,3 процента).

«Жители Москва и Петербурга чаще интересуются переездом за пределы мегаполисов из-за ритма жизни и уровня благосостояния», — пояснил Швырков. Эксперт добавил, что на динамику также повлияли благоустройство области вокруг городов и появление возможности работать удаленно.

При этом в июне общий спрос на переезд со стороны жителей 16 крупных городов сократился на 5,7 процентов относительно мая. Снижение заметили в 12 городах. Сильнее всего интерес к жизни за городом снизился в Казани, на 68,3 процента.

В июле в «ЦИАН.Аналитике» назвали мегаполисы России с увеличившимся количеством жилья на продажу. В начала 2022 года наиболее значительно предложение на вторичном увеличилось в Самаре — на 80 процентов, до 5,73 тысячи лотов. В список также попали Краснодар и Казань.