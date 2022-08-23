МРК «Мытищи» выполнил учебно-боевой пуск «Калибра»

МРК «Мытищи» выполнил учебно-боевой пуск ракеты «Калибр» в Белом море

Малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи» Балтийского флота выполнил учебно-боевой пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр-НК» в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота МРК "Мытищи" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне Чижа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета успешно поразила мишень. Перед ракетными стрельбами МРК «Мытищи» совершил сложный межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, затем по внутренним водным путям через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. Также корабль совершил заход в Северодвинск.

МРК «Мытищи» является головным кораблем проекта 22800 «Каракурт». МРК получил восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 с ракетами комплекса «Калибр-НК». Также в арсенал корабля входят артиллерийские и пулеметные установки.

Ранее стало известно, что новый МРК «Град» с крылатыми ракетами «Калибр» отправили на внешнюю сдаточную базу в Кронштадт для прохождения испытаний.

В мае МРК «Советск» и «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт» выполнили электронные пуски комплексами «Калибр» по мишеням, которые имитировали корабли условного противника.