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Патрушев объяснил необходимость учений США в Центральной Азии

Патрушев связал учения США в Таджикистане с интересом к арене возможных военных действий

Фото: Vladimir Voronin / AP

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев объяснил заинтересованность США в военных учениях в Центральной Азии возможностью изучить потенциальный театр боевых действий. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

По словам политика, Россия рассматривает учения «Региональное сотрудничество — 2022» с участием США как попытки американцев договориться с соседями Афганистана о создании там «временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций».

Патрушев напомнил, что такие мероприятия необходимы США в первую очередь для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей, а также корректировки цифровых карт для высокоточного оружия.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Соединенные Штаты проводят в отношении Тайваня ту же политику, что и на Украине. По его мнению, Вашингтон сознательно провоцирует напряженность между Китаем и Тайванем, чтобы позже наложить на Пекин санкции.

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Сергей Истомин
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