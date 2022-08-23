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Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов

Пентагон во второй раз отказал мэру Вашингтона в помощи с приемом мигрантов

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Министерство обороны США вновь отклонил просьбу мэра Вашингтона Мюриэл Баузер об оказании помощи в приеме прибывающих в столицу мигрантов, прибывающих из штатов Техас и Аризона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо американского ведомства.

Уточняется, что это второй раз за последние недели, когда Пентагон отказывается удовлетворить просьбу Вашингтону и предоставить в помощь бойцов Национальной гвардии столичного округа Колумбия. Так, первый запрос Баузер направила в июле. Затем, 11 августа, она повторно обратилась в военное ведомство.

В ответ Пентагон заявил, что у бойцов Нацгвардии нет специальной подготовки или опыта, необходимых для приема и размещения мигрантов. Кроме того, в документе отмечается, что обеспечения поддержки негативным образом скажется на боеготовности Национальной гвардии округа Колумбия.

Ранее губернатор американского штата Техас Грег Эбботт поручил отправлять автобусами нелегальных иммигрантов в Вашингтон. Свое решение он объяснил тем, что местные общины переполнены.

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Марина Совина
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