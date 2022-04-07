Власти Техаса решили отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон

Губернатор Техаса Эбботт поручил отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон на автобусах

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт поручил отправлять автобусами нелегальных иммигрантов в Вашингтон. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Свое решение он объяснил тем, что местные общины переполнены. В связи с этим власти Техаса предоставят специальные автобусы, которые доставят нелегальных иммигрантов в Вашингтон. «Мы отправляем их в столицу США, где администрация Байдена сможет лучше позаботиться о людях, которым она разрешает пересекать нашу границу», — заявил Эбботт.

По данным организации The Texas Tribune, на данные цели планируется выделить 900 автобусов.

В январе 2022 года администрация президента США Джо Байдена остановила депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней. Власти пояснили, что приостановка в работе с нелегалами позволит государственным органам сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса, самым серьезным кризисом для системы здравоохранения в истории. Также американский лидер отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом, и еще ряд других его ограничений.