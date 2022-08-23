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Российским регионам поручили увеличить охват населения вакцинацией от COVID-19

Росздравнадзор поручил регионам увеличить охват населения вакцинацией от коронавируса

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Росздравнадзор поручил российским регионам «принять исчерпывающие меры» по увеличению охвата населения вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своем Telegram-канале.

Особое внимание рекомендуется обратить на пациентов, выписывающихся со стационарного лечения, медиков и педагогов, а также трудовые коллективы. Уточняется, что властям каждого субъекта страны отдельно было поручено нарастить темпы вакцинации в стационарных учреждениях социального обслуживания.

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В Росздравнадзоре отметили, что средний темп вакцинации населения в стране вырос за последнюю неделю почти на 30 процентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости соблюдать нормативы по охвату населения России тестированием на коронавирус. Она подчеркнула, что наращивание объемов тестирования позволит своевременно выявлять заболевших и блокировать распространение инфекции.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 23 августа, за сутки в России зарегистрировали 30 967 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 181 371.

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Евгения Куликова
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